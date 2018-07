Италия задмина Франция по АТР титли през 2018-а

Италия вече има 5 титли на сметката си в тенис турнирите през 2018 година, с което изпревари Франция (4) и се доближи до лидера по този показател Испания, която е с 8. Четири държави могат да се похвалят с по три триумфа - САЩ, Германия, Аржентина и Швейцария.

Матео Беретини спечели петата титла за Италия с успеха си в Гщаад, като любопитното е, че всичките петима шампиони от Апенините са взимали купи на клей в турнири от най-ниската категория на АТР - 250. Фабио Фонини го направи в Сао Пауло, Марко Чекинато - в Будапеща, отново Фонини спечели в Бостад, после Чекинато взе трофея в Умаг и сега Беретини го прави в Гщаад.

It was a week of firsts for Matteo Berrettini in Gstaad



Reached first ATP World Tour QF

Reached first ATP World Tour SF

Reached first ATP World Tour final

Won first ATP World Tour title



All while not dropping serve once. Impressive pic.twitter.com/iarCz380mz