Тенис Сръбкиня спечели "най-младия финал" от години насам 29 юли 2018 | 16:14 0 0 0 0 0 Сръбската тийнейджърка Олга Данилович спечели турнира по тенис на червени кортове в руската столица Москва с награден фонд 750 хиляди долара. Данилович, която влезе в основната схема като "щастлива губеща" от квалификациите, победи в мача за трофея участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Анастасия Потапова със 7:5, 6:7(1), 6:4 след 2:19 часа игра. .@danilovic_olga has done it! Wins her first WTA title!



Gets the win over Potapova to claim the #moscowrivercup title 7-5, 6-7(1), 6-4! pic.twitter.com/6WwMglSWIf — WTA (@WTA) July 29, 2018 Финалът беше първи и за двете 17-годишни тенисистки в състезания на WTA. 187-ата в света Данилович навакса ранно изоставане от 1:4 гейма, за да стигне до успеха в първия сет. Във втората част сръбкинята проби за 5:4 и пропусна мачбол при собствен сервис в следващия гейм, а в последствие 204-ата в класацията на WTA Потапова спечели категорично тайбрека и изравни резултата. Great forehand winner from @danilovic_olga! #moscowrivercup pic.twitter.com/QsFe3rCiJS — WTA (@WTA) July 29, 2018 Рускинята, който в първия кръг елиминира българката Виктория Томова, навакса изоставане от 0:2 в решаващия трети сет, след което на два пъти повеждаше с брейк при 3:2 и при 4:3, но сръбкинята реализира обрат със серия от три поредни гейма, за да заслужи шампионската купа. След силното си представяне през седмицата двете ще запишат рекордно класиране в световната ранглиста, като Данилович ще прогресира до 112-ото място, а Потапова ще бъде 134-а.

