Тенис Федерер: Ако не победиш мен или Рафа, на никого не му пука 29 юли 2018 | 15:33 0 0 0 0 1 Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер изрази мнение, че е странно как медиите и феновете не отдават голямо значение на постиженията на младите тенисисти, стига да не са победили някого от живите легенди на спорта. “Много е странно, защото в миналото хората щяха постоянно да говорят за някого като Борна Чорич, който е много млад и побеждава важните играчи в световния тур. Сега ситуацията е такава, че ако не победиш мен или Рафа, или Джокович, на никого не му пука какво си постигнал”, коментира Федерер пред швейцарския вестник “Блик”. Roger Federer: 'If you don't beat me or Rafael Nadal, no one cares' https://t.co/NBvgEXnmYP pic.twitter.com/tUG05rHvdR — Tennis World English (@TennisWorlden) July 29, 2018 Неслучайно Федерер дава за пример Чорич като млад и перспективен играч, защото се надява да го привлече в своята мениджърска агенция и да му стане представител. Чорич срази Маестрото на финала на тенис турнира от сериите АТР500 в Хале. Швейцарският ас отказа участие на “Мастърс”-а в Торонто и ще играе чак в Синсинати, след което му предстои US Open. До края на 2018 Федерер има да защитава oбщо 3060 точки, като единствено Рафаел Надал (3550) и Григор Димитров (3280) имат по-голяма отговорност в оставащите турнири през сезона.

