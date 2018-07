НБА Странното желание на един бивш играч от НБА 29 юли 2018 | 15:22 0 0 0 0 0

Air Jordan 8 Quentin Richardson House of Hoops Player Exclusive pic.twitter.com/9type6gDui — SneakerTicker (@SneakerTicker) May 29, 2016

Ричардсън е известен и с това, че бе едно от лицата на марката Air Jordan в Асоциацията и до днес има огромна колекция от уникални кецове. Сега Кю Рич говори пред Hoops Hype и заяви за странното си желание, касаещо многото му маратонки и двамата му сина.



“Нямам идея колко кецове имам всъщност. Имам множество чифтове в къщата ми в Орландо, в къщата на най-добрия ми приятел в Орландо, в къщата на баща ми в Чикаго, в къщата на сестра ми в Чикаго, както и в различни складове в Чикаго и Орландо”, казва Ричардсън.

Quentin Richardson is The SLAM Legend of the Week: https://t.co/WkITH2UrC4 pic.twitter.com/vEVL5ertI4 — SLAM Magazine (@SLAMonline) June 28, 2018

“Имам двама сина и се надявам, че те ще пораснат достатъчно, за да носят №49.5, защото пазя истински готините кецове за тях. Особено личните ми модели, както и ретро моделите”, добавя той.



