Танак заслужено спечели рали Финландия, катастрофа на финала за Лапи 29 юли 2018 | 15:12 0 0 0 0 0 Естонецът От Танак с Toyota заслужено спечели рали Финландия, доминирайки от самия старт на състезанието до финала. Накрая той бе изключително спокоен и предвид 40-секундната си преднина караше премерено. Лидер в генералното класиране на Световия рали шампионат (WRC) остава Тиери Нювил с Hyundai, който намали до минимум щетите от кошмарното си състезание във Финландия. BREAKING NEWS: Ott on top in Finland - https://t.co/YolGEvNBMC pic.twitter.com/LVy89Y6heJ — WRC (@OfficialWRC) July 29, 2018 Битка за първата позиция имаше само в първите петъчни етапи, но Мадс Остберг с обновения Citroen не притежаваше темпото на Танак. В крайна сметка пилотът на Toyota победи с аванс от 32.7 сек, а освен това спечели и последния супер специален етап и си тръгва от Финландия с пълен актив от 30 точки. WRC standings after SS23 -

1. Tänak 2h 35m 18.1sec

2. Østberg +32.7sec

3. Latvala +35.5sec

4. Paddon +1m 35.6sec

5. Ogier +2m 15.0sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) July 29, 2018 Остберг бе изключително застрашен на финала от съотборника на Танак - Яри-Мати Латвала. Изглеждаше сякаш състезателят със Citroen ще се задоволи с третото място, но в последния етап той натисна газта и си гарантира второто място и първия подиум от март, 2016 г. На 2.6 сек по-назад, на трета позиция, финишира Латвала. Претендентите за титлата Себастиен Ожие и Тиери Нювил нямаха скоростта на трите автомобила на Toyota. Ожие направи няколко промени в настройките заради новия инсталиран аеро пакет на неговия Ford, но той не работеше по план. Все пак французинът успя да си спечели петата позиция. Неговият съотборник Теему Сунинен щеше да финишира като първия пилот на Ford, но получи наказание за по-ранно стартиране. Заради това той остана шести, а третият пилот от Ford Елфин Еванс - седми. SS23 "I gave everything the whole weekend, there's not so much more we can do! It hasn't been the weekend we expected. The most important is that at least we make a step in the good direction but we would have loved to fight for a higher place" — Sébastien Ogier (@SebOgier) July 29, 2018 След завъртане, удряне в дърво и повреди по окачването на автомобила си, лидерът в генералното класиране Тиери Нювил успя да завърши девети. В последния супер специален етап той записа и две точки, докато Ожие - 0. Съотборникът на Нювил с Hyundai Андреас Микелсен претърпя катастрофа в петък и финишира десети, а Хейдън Падън свърши най-добра работа за корейския тим, завършвайки четвърти. Миналогодишният победител с Toyota Есапека Лапи държеше четвъртата позиция, когато стартира в неделната сутрин, но катастрофа малко преди финала го разочарова. SS20/21: Lappi rolls out - https://t.co/A5O9cU6aQJ pic.twitter.com/cSMcbL2DsK — WRC (@OfficialWRC) July 29, 2018

