Тенис Дебютен триумф за Беретини в календара на АТР 29 юли 2018 | 14:44 Италианецът Матео Беретини спечели първа титла в кариерата си от веригата на АТР. 22-годишният Беретини победи поставения под номер 2 Роберто Баутиста Агут (Испания) със 7:6 (9), 6:4 в мача за трофея на турнира в Гщаад (Швейцария) с награден фонд 501 345 евро. What a moment for Matteo Berrettini!



The Italian defeats Roberto Bautista Agut to take the @SwissOpenGstaad crown, his first ATPWorldTour title



pic.twitter.com/urFeRMJ1d6 — Tennis TV (@TennisTV) July 29, 2018 Италианецът отрази два сетбола при 5:6 и при 6:7 точки в първата част, а след това реализира единствения пробив в срещата в десетия гейм на втория сет, за да триумфира при дебюта си на финал. It was a week of firsts for Matteo Berrettini in Gstaad



Reached first ATP World Tour QF

Reached first ATP World Tour SF

Reached first ATP World Tour final

Won first ATP World Tour title



All while not dropping serve once. Impressive pic.twitter.com/iarCz380mz — Tennis TV (@TennisTV) July 29, 2018 С победата Беретини, който преди година беше извън първите 200 в световната ранглиста, ще влезе в топ 55 на класацията на АТР за първи път в кариерата си. Баутиста Агут изигра 15-я си финал, като остана с 8 титли, 2 от които през този сезон в Дубай и в Оклънд.

