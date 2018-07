Еди Хърн: Джошуа иска да се бие с Усик

Промоутърът на Антъни Джошуа Еди Хърн заяви, че кралят на тежката категория в бокса желае да излезе на ринга срещу неоспоримия шампион в полутежката дивизия Олександър Усик.

“Всички искат двубой с Джошуа, защото той е най-голямата звезда. Планът на Усик е да се бие с Джошуа и ние имаме такъв план, само че първо той трябва да мине през Тони Белю. Приоритетът в момента е Усик да излезе срещу Белю, като украинецът има потенциал да направи някои големи мачове в тежката категория.

NASEEM HAMED: "Usyk could BEAT Anthony Joshua!"



"I'm not just saying this - but I want to see Usyk fight Anthony Joshua because he would give Joshua a run for his money. I want to see that fight. I think he would give Anthony serious problems."#Boxing #UsykGassiev pic.twitter.com/Hemg3OH1sS