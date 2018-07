Първа титла в кариерата на 26-годишна китайка

Представителката на домакините Цян Ван спечели титлата на турнира по тенис в китайския град Нанчан с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 2 Цян Ван победи на финала сънародничката си и шеста в схемата Сайсай Чжън със 7:5, 4:0 и отказ на Чжън поради контузия след 82 минути игра.



Congratulations to Wang Qiang on her first WTA title!



Champion at the @JiangxiOpen! pic.twitter.com/9IZ4y1UJuY