Испания Йери Мина пред Стоичков: Уча се всеки ден от съотборниците ми в Барселона 29 юли 2018 | 14:00 - Обновена



Йери, добре дошъл в този прекрасен дом, както аз наричам футболен клуб Барселона. Какви са впечатленията ти от клуба? Да вървиш по стъпките на всички тези велики играчи, преминали през тази съблекалня…



Здравейте! Удоволствие за мен е да съм с вас! Истината е, че съм много щастлив и имам чувството, че се случва нещо, което е наистина много важно за целия ми живот. Много съм доволен от всичките ми първи впечатления, но най-щастлив съм от това, че съотборниците ми ме приеха радушно и споделят ежедневно опита си с мен. Досега не е минал нито един ден, в който да не съм научил много нови неща и искам това да продължава така. Радвам се, че виждам това: един човек, който е изпълнил мечтата си. Но независимо от възрастта ти, която е само 23 години, вече имаш опит в предишните ти отбори в Колумбия и в Бразилия... Зад гърба ти има много и отговорни мачове. Какво можем да очакваме от Йери Мина с фланелката на Барселона на гърба?



Още от дете винаги съм мечтаел един ден да дойда да играя тук. След като мечтата ми вече се сбъдна, сега остава да се наслаждавам на живота и футбола, да се уча и да попивам всичко тук. Всеки ден да работя здраво и да се доказвам, за да са доволни от мен треньорите. Сигурен съм, че с всички тези класни футболисти около мен ще бъде много лесно да напредвам.



Скоро ще разбереш, че за нещата които трябва да научиш, няма как да намериш по-добър учител от Жерар Пике. Сигурно е, че ще ти даде много и с негова помощ ще можеш да правиш нещата още по-добре. Не е за изпускане да имаш под ръка футболист с неговите качества…



И Самуел Юмтити, и Томас Вермален, и Жерар Пике за мен са играчи с невероятни качества, които винаги са нащрек и контролират нещата вътре на терена. Това е невероятна школа - да съм до тях и да ги следя ежедневно, за да се уча от тях и до подобрявам моите футболни качества. Когато обаче имам някакъв въпрос, винаги се обръщам към Жерар, защото той винаги има отговор. Той е пример за подражание.



Играл си с много звезди и в националния отбор и в Бразилия, но днес до теб е най-добрият в света – Лео Меси. Той е идол за много други играчи на твоята възраст. Какво чувстваш?



Истината е, че за мен да съм в един отбор с него е наистина невероятно. Преди да дойда постоянно се питах какъв е той и какви са другите звезди на Барса. Бях много приятно изненадан от горещия прием от страна на всичките ми съотборници. Посрещнаха ме по един прекрасен начин, който ме накара веднага да почувствам силна подкрепа и увереност. Сега вече съм толкова мотивиран, че всяка сутрин ставам с желание за тренировката. Защо ли? Защото знам, че там ще ги видя отново, ще мога да науча още и ще бъда един от малкото щастливци, споделили с тях частица от историята, която пишат за Барселона. Да наблюдаваш как тренират и да имаш възможността да играеш рамо до рамо с тези звезди, е наистина велико изживяване за мен. Уча се постоянно от тях. Опитвам се да правя всичко по най-добрия начин и приемам всеки ден като подарък от Господ.



Колумбия наистина ли зависи толкова много от Хамес Родригес? Когато той е във форма и е на терена и носи капитанската лента – играта на отбора е съвсем различна от тази, когато го няма. Важен ли е за Колумбия?



Той е невероятен и като човек, и като играч. Винаги иска да побеждава и да прави нещата по-добре от всички останали. Той дава едно огромно вдъхновение и сила на отбора. Освен това играе много важна роля за нас, по-младите, защото ни подкрепя и с голямо търпение ни помага да се приспособим. За мен беше много важно как той ме прие в отбора и като по-голям брат се грижеше за мен и ме напътстваше. Винаги ще съм му благодарен за това. Благодарен съм и на другите ми съотборници, които са наистина добри и весели хора, които винаги са ме подкрепяли.

Лесно ли се работи с Пекерман?



И той, и останалите треньори от щаба помагат много на играчите, за да се чувстваме добре, да сме сигурни и уверени в силите си. В отбора цари страхотно настроение и често се шегуваме. Треньорите ни насърчават, защото добрият климат прави играта ни още по-силна.



Йери, много ти благодаря! Наслаждавай се на футбола и когато вкарваш голове, пращай поздрав на зрителите на „Унивижън“!



