Почетино: Искаме да вземем качество

Мениджърът на Тотнъм Парусио Почетино потвърди, че тимът желае и работи по възможностите да бъдат привлечени нови играчи, които да вдигнат качеството на тима. Аржентинецът заяви, че не е притеснен и още има възможност да бъдат осъщствени сделки. До този момент “шпорите” бяха свързвани много сериозно единствено с Джак Грийлиш от Астън Вила, който е смятан за един от най-големите млади таланти на английския футбол. Друга основа цел бе спряган Антъни Марсиал, но от Манчестър Юнайтед категорично отказва да се раздели с французина.

Mauricio Pochettino has once again confirmed Tottenham Hotspur will be active during this transfer window:



"We’re going to, sure, see what happens in the next few days.”



"After we finished last season (the target was) to add some players with qualities to help us."