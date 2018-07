Моуриньо: Бих искал двама нови, но се надявам на един

Жозе Моуриньо говори конкретно за трансферните си планове след загубата от Ливърпул с 1:4 тази нощ. Срещата бе част от "International Champions Cup" тази нощ в Мичиган. Португалският специалист бе доста критичен към състава, с който разполага, тъй като “червените дяволи” не можеха да разчитат на цели 13 играчи от първия тим - Антонио Валенсия, Неманя Матич, Диего Далот, Крис Смолинг, Люк Шоу, които са контузени, Ромелу Лукаку, Маркъс Рашфорд, Ашли Йънг, Маруан Фелаини. Пол Погба, Виктор Линдельоф, Фил Джоунс, които все още са в почивка след края на Мондиала, както и без Антони Марсиал, който се прибра в Европа, за да присъства на раждането на детето си.

Юнайтед са свързвани с няколко централни защитници, като последните информации гласят, че са най-близо до подпис с Тоби Алдервейрелд, който е и смятан за цел номер едно. Друг спряган бранител е Хари Магуайър, направил отлично Световно първенство с националния тим на Англия.

Jose Mourinho wants to sign two more players this summer... but thinks he might only end up with one.



His comments after United's 4-1 defeat to Liverpool : https://t.co/JlzRqOeBel pic.twitter.com/2TVwmb60YT