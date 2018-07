Челси: Все още очаквам най-доброто от Мората

Маурицио Сари остана доволен много доволен от представянето на своя тим и в частност от Алваро Мората при равенството с Интер (1:1), което бе част от международния турнир "International Champiobs Cup", който отбеляза попадение с глава, което обаче бе отменено поради засада. Голът за “сините” от Лондон отбеляза Педро, а за Интер се разписа Роберто Галярдини. Италианецът заяви, че все още очаква най-доброто от своя испански центрлен нападател.

Maurizio Sarri has said he has faith in Alvaro Morata, particularly after today's display. More later. #CFC #ICC2018