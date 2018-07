Майки Гарсия обедини две от титлите в лека категория (Видео)

Майки Гарсия изнесе поредната боксова лекция и обедини две от световните титли в лека категория. Той надви след съдийско решение Робърт Ийстър в двубой за поясите на Световния боксов съвет и Международната боксова федерация. Серщата се проведе в „Стейпълс Сентър“ в Лос Анджелис.

Mikey Garcia defeats Robert Easter Jr. by unanimous decision to retain the WBC lightweight title and win the IBF title.



Garcia outlanded Easter Jr. 176-129 according to @CompuBox (99-40 in power punches) #GarciaEaster