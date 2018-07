Моуриньо след загубата от Ливърпул: Голяма част от тези дори няма да са тук на 9-и август

Мениджърът на Манчестър Юнайтед бе доста критичен към младите футболисти на тима, които в голямата си част изнасят срещите от предсезонната подготовка на отбора и турнето в САЩ, поради многото отсъстващи след края на Световното първенство в Русия. Тема, която португалецът захваща на няколко пъти в последните две седмици, бе отново на дневен ред и след загубата с 1:4 от големия съперник Ливърпул тази нощ в Шарлът. “Червените дяволи” са без 13 играчи от основния състав - Антонио Валенсия, Неманя Матич, Диего Далот, Крис Смолинг, Люк Шоу, които са контузени, Ромелу Лукаку, Маркъс Рашфорд, Ашли Йънг, Маруан Фелаини. Пол Погба, Виктор Линдельоф, Фил Джоунс, които все още са в почивка след края на Мондиала, както и без Антони Марсиал, който се прибра в Европа, за да присъства на раждането на детето си.

Result insignificant for #mufc but preparations aren't. Valencia, Matic, Dalot, Smalling and Shaw are injured. Lukaku, Rashford, Young, Pogba, Fellaini, Lindelof, Jones and Lingard still unavailable. Sanchez and Mata the strike partnership. Squad needs strengthening urgently.

“Попълнения? Вие говорите за играчите, които искам да купя, но това е съвсем друг въпрос. Това не е моя състав, дори не е половината или 30 процента от него, така че аз не гледам в такава посока. Голяма част от тези момчета дори няма да са тук на 9-и август. Днес ние имахме 4-5 играча, които бяха “мъртви”, защото им пука за клуба, защото искат да дадат всичко от себе си и не искат да оставят всички тези деца сами на терена срещу отбори като Милан, Ливърпул и Реал Мадрид. Например Ерик Байи не трябваше да играе, но когато видяхме, че Крис Смолинг се контузи на загрявката и сам реши да излезе, аз не исках още едно дете на терена. Това не би било честно спрямо Алексис Санчес, Хуан Мата и Андер Ерера, както и към останалите. Те опитват да изиграят тези срещи по най-добрия начин, но бензина им свършва и тогава “чао”. Ливърпул не просто бе с голяма част от състава си, но имаше възможност да ротира играчите в предишните контроли. Мохамед Салах игра 45 минути, както ние бихме направили, ако всички бяха тук, но не можем. Ерера и Перейра играха по 90 минути и бензина им свърши. Какво ми даде тази контрола? Абсолютно нищо", заяви португалският специалист след срещата.

Mourinho to MUTV: 'Antonio Valencia comes from holiday, I think too much holiday for him. His condition was not good when he was back.' #mufc