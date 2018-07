Бойни спортове Чисора нокаутира Такам и спечели изумително боксово шоу в Лондон (видео) 29 юли 2018 | 00:14 - Обновена 0 0 0 0 13



Карлос Такам водеше с около (минимум) 5-2 рунда, преди две безмилостни крошета на Чисора да го пратят на земята, а вторият случай се оказа и решителен - впечатляващ обрат и 29-а победа за англичанина. Самият той в радостта си подсказа, че е изключително приятно изненадан от себе си, като едва за трети път някой успява да нокаутира Такам (последно той бе спрян в 10 рунд от Антъни Джошуа през октомври миналата година). Чисора спечели интерконтиненталната титла на Световната боксова асоциация.

CHISORA COMES BACK TO STOP TAKAM!!!! #ChisoraTakam #WhyteParker #boxing pic.twitter.com/Vj9RPVZzZf — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) July 28, 2018

Изненадващо или не, Такам се хвърли в атака от първата секунда и натика опонента си в ъгъла и го залепи за въжетата, като двамата прекараха в такова положение целия първи рунд. Чисора се предпазваше добре и не рискуваше особено, като единствено биваше наранен в тялото, защото ъперкътите и крошетата попадаха в ръцете. Чисора контрира с ляво кроше, което разклати Такам, но пък камерунецът успя в последните 40 секунди да отправи по-точни попадения с дясно и ляво кроше, като англичанинът изглеждаше много доволен да чуе гонга.



Двамата леко намалиха темпото във втори рунд, но той отново бе изпълнен с попадения, този път и от двамата. Чисора бе твърдо решен да окупира центъра на ринга и се задържа там в по-голямата част от рунда, но отново стана жертва на безпощадни крошета и ъперкъти от страна на Такам. Този път обаче англичанинът не изглеждаше в беда, както в първата част, като на свой ред също пласира няколко попадения с лявото си кроше, но изглеждаше малко по-пасивният от двамата в размените.



Такам продължи да превъзхожда опонента си отчетливо в ударите в тялото, както и в броя на комбинациите (най-вече опитите за комбинации). Двамата се движеха повече на ринга в сравнение с предишните два рунда, а Чисора десетина пъти удари под пояса опонента си, преди най-после да получи предупреждение от съдията на ринга. По-добрите попадения бяха в актива на Такам, който в този рунд смени тактиката и по-скоро изчакваше съперника да действа.

BOOM! A massive right overhand from Chisora puts Takam down, at the start of the round.



Takam gets up but Del Boy does it again... Takam is down and out... it's over!



Follow here: https://t.co/yIOdEoZnH6

Book online: https://t.co/16m1el9idd pic.twitter.com/5nrD5FgKTa — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 28, 2018

Чисора бе по-активният от двамата в първите 2:20 минути на четвъртия рунд и тормозеше Такам с удари в тялото, но в последните секунди отново легна на въжетата и предаде инициативата. Камерунецът няколко пъти отново пласира добри крошета, но бе като цяло пасивен през по-голямото времетраене на частта, а атаката му в края също не бе изцяло посветена на търсене на нокдаун.



Чисора зае позиция на въжетата още 93 секунди преди края на петия рунд, но този път далеч по-успешно контрираше опитите на Такам да намери брадичката му. Англичанинът остана по-доволен от броя на попаденията си - леви ъперкъти и леви крошета - докато Такам отново не можа да материализира по-добрата си позиция на ринга. Камерунецът не можа да намери достатъчно чисто в нито един случай главата на съперника си, като иначе двамата продължаваха предимно да се бият от близка дистанция.



Шестият рунд бе толкова вълнуващ, колкото и първия, защото двамата безпощадно редуваха леви и десни крошета, докато Чисора “по традиция” бе заел мястото в ъгъла си и на въжетата. Зрителите станаха на крака в очакване на решителния удар, който обаче не дойде, защото гонгът се намеси и спря невроятните размени. В следващата част Чисора също си бе притиснат почти през цялото време и трябваше да “изяжда” десните и левите крошета на Такам, който дори с десен прав намери гърлото на опонента си в един от редките моменти, когато Чисора се бе открил. Камерунецът печелеше рундове с повече вкарани удари и повече агресия, но не бе разклатил достатъчно Чисора, че да не може да се притеснява за контраатаките му.

What a scrap! Chisora showed one hell of a chin once again and then landed this bomb to stop Takam!#ChisoraTakam pic.twitter.com/vtYaEKvDuN — R. Bradley (@MainBoxingNews) July 28, 2018

