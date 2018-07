Бойни спортове Гордостта на Ирландия не разочарова - бърз нокаут 28 юли 2018 | 23:14 0 0 0 0 0

And she does! Taylor hurt Connor to the body. Connor's hands dropped, and Taylor landed a flurry of head-shots.



Connor is stopped on her feet.



Първият рунд бе отличен за шампионката, но във втория случаен удар глава в глава й причини сериозна подутина под дясното око, която определено я разсея и я накара да бъде по-внимателна занапред. В края на третия рунд Тейлър се събуди и засипа опонентката си с комбинации от леви крошета в тялото и главата. Ударите бяха толкова бързи, че нямаше как да не нанесат поражения, дори в случаите, когато попаденията не бяха чисти. Конър остана прекалено пасивна и изобщо не даваше признаци на съпротива, като единствено главата й бе наведена надолу, но оставена уязвима за крошетата на Тейлър. Това провокира реферът на ринга да присъди технически нокаут, въпреки че Конър остана на краката си. Superb win again @KatieTaylor Will they ever find a challenger? pic.twitter.com/gbM6qlPqvc — Paul Coyne (@DaddyCoyne) July 28, 2018 Ouch! @KatieTaylor does it again! #TaylorConnor pic.twitter.com/Pdu3FDZ5gy — Mary White (@mary_white33) July 28, 2018 Гордостта на ирландския бокс Кейти Тейлър (вече 10-0, 5 КО)успешно защити световните си титли в лека категория на Международната боксова федерация и Световната боксова асоциация. Тя спечели с технически нокаут в третия рунд срещу Кимбърли Конър (вече 13-4-2), която нямаше никакъв шанс за съпротива срещу бързите комбинации на британката. Така за първи път от пет двубоя Тейлър печели с технически нокаут, като за последно го бе направила срещу Нина Мейнке на “Уембли” на 29 април 2017 година, когато бе в картата на Антъни Джошуа - Владимир Кличко.Първият рунд бе отличен за шампионката, но във втория случаен удар глава в глава й причини сериозна подутина под дясното око, която определено я разсея и я накара да бъде по-внимателна занапред. В края на третия рунд Тейлър се събуди и засипа опонентката си с комбинации от леви крошета в тялото и главата. Ударите бяха толкова бързи, че нямаше как да не нанесат поражения, дори в случаите, когато попаденията не бяха чисти. Конър остана прекалено пасивна и изобщо не даваше признаци на съпротива, като единствено главата й бе наведена надолу, но оставена уязвима за крошетата на Тейлър. Това провокира реферът на ринга да присъди технически нокаут, въпреки че Конър остана на краката си.

