Тенис Баутиста Агут срещу Беретини на финала в Гщаад 28 юли 2018 | 21:44

Only one #ATP World Tour titlist remains in the @SwissOpenGstaad.



Can Roberto Bautista Agut lift his third of 2018?



Read More https://t.co/lW0TFr0J9s pic.twitter.com/Z2bzniW9YD — ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 27, 2018

Агут победи Ласло Джере (Сърбия) с 6:7(5), 6:4, 6:4 за 2:41 часа. Испанецът направи три пробива и един път загуби подаването си. 22-годишният Беретини се справи с квалификанта Юрген Цоп от Естония с 6:4, 7:6(6) за 79 минути и за първи път в кариерата си ще играе на турнир на АТР. It’s a first ever #ATPGstaad final for @BautistaAgut as he sees off Laslo Djere 6-7 6-4 6-4



Only Matteo Berrettini stands in the way of a 9th career title for the Spaniard pic.twitter.com/K8wW2ZYEfz — Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2018

Заради дъжд полуфиналните срещи днес започнаха с повече от три часа закъснение.

Поставеният под номер 2 в схемата Роберто Баутиста Агут (Испания) и Матео Беретини (Италия) ще играят на финала на турнира по тенис за мъже на червени кортове в Гщаад (Швейцария) с награден фонд 501345 евро.Агут победи Ласло Джере (Сърбия) с 6:7(5), 6:4, 6:4 за 2:41 часа. Испанецът направи три пробива и един път загуби подаването си. 22-годишният Беретини се справи с квалификанта Юрген Цоп от Естония с 6:4, 7:6(6) за 79 минути и за първи път в кариерата си ще играе на турнир на АТР.Заради дъжд полуфиналните срещи днес започнаха с повече от три часа закъснение.

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 210

