Бойни спортове Нокаутите в "О2 Арена" не спират! (видео) 28 юли 2018

Buatsi finishes some plumber in the first. yay #WhyteParker #boxing pic.twitter.com/8sznIEWXl1 — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) July 28, 2018

Двубоят бе подгряващ в галавечерта, чието основно събитие е битката на гигантите в тежка категория Джоузеф Паркър и Дилиън Уайт, чийто залог е шанс за претендентски статут за световните титли на Антъни Джошуа (който пък бе на трибуните).

SENSATIONAL FROM BUATSI!



A big right and then a left from Buatsi put Pokumeiko down. He gets up, then another big left hook; he makes it to his feet, the ref makes the right call.



Follow here: https://t.co/yIOdEoZnH6

Book online: https://t.co/16m1el9idd pic.twitter.com/KXAcDAO7yR — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 28, 2018

Буатси пък продължава да развива кариерата си по план и стремглаво да се движи нагоре в лека-тежка категория, като с успеха над Покумейко той спечели интерконтиненталната титла на Световната боксова асоциация. Въпреки че Покумейко имаше доста загуби на сметката си, едва за трети път той бе спрян.

