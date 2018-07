Бойни спортове Още един брутален нокаут в Лондон преди Паркър - Уайт (видео) 28 юли 2018 | 21:14 - Обновена 0 0 0 1 0

After a string of damaging losses and talk of retirement, Dave Allen gets things back on track with the knockout of his career. One of boxing's good guys. #WhyteParker pic.twitter.com/rLOxUF5fHa — Ronan Mullen (@RonanReigns) July 28, 2018

Алън имаше предимство в силата на ударите си, макар самият да не се славеше с особена мощ на крошетата или на правите с водещата ръка. Той на няколко пъти почти по комичен начин пропускаше десни крошета, но заключителното му такова бе наистина безмилостно и Уеб нямаше никакъв шанс дори да си помисли да се изправи. Dave Allen finally gets a big win!! Stops Webb in the 4th round!! #AllenWebb #WhyteParker #boxing pic.twitter.com/2g6kWFvmZ2 — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) July 28, 2018 Боксовата галавечер в Лондон предложи на зрителите вълнуващ британски сблъсък в тежка категория преди гвоздея в програмата - Джоузеф Паркър срещу Дилиън Уайт. Местният любимец на феновете Дейв Алън нокаутира сънародника си Крис Уеб в четвъртия рунд и се доближи на прага на двубой за британската титла в тежка категория.Алън имаше предимство в силата на ударите си, макар самият да не се славеше с особена мощ на крошетата или на правите с водещата ръка. Той на няколко пъти почти по комичен начин пропускаше десни крошета, но заключителното му такова бе наистина безмилостно и Уеб нямаше никакъв шанс дори да си помисли да се изправи.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3303

1