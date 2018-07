Бойни спортове Боксовата галавечер в Лондон започна със стряскащ нокаут (видео) 28 юли 2018 | 20:35 - Обновена 0 0 0 0 1

Still undefeated.

Six knockout wins.

Another highlight reel knockout tonight.



Anthony Fowler is a machine. #FowlerOBrien #WhyteParker pic.twitter.com/tVmigTLQi7 — Sky Bet (@SkyBet) July 28, 2018

Особено в първите четири рунда бе ясно видимо как Фаулър държи да нанася удари в тялото на съперника си от всякаква дистанция и при първа възможност. О’Брайън се придвижваше добре по ринга и не откриваше главата си, лишавайки Фаулър от шанс да я атакува, а в същото време не даваше признаци на умора.



Чак в последните 40 секунди на 4-ия рунд Фаулър разтърси опонента си с комбинации, но десните му прави не се оказаха достатъчни за нокдаун, а и О’Брайън се спаси с опиране на въжетата. Фаулър бе агресорът в първата половина на битката и постоянно контролираше разположението на двамата на ринга, като О’Брайън биваше притискан далеч от центъра.

Wow. Anthony Fowler KO’s O’Brien with the first punch of the 6th round.



(O’Brien has left the ring on his feet) #WhyteParker pic.twitter.com/LmnjsPieUv — Cai Bradley (@AstarBoxing) July 28, 2018

