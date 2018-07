Колоездене Британец си осигури победата в "Тур дьо Франс", Дюмолен спечели предпоследния етап 28 юли 2018 | 18:59 0 0 0 0 1 Британецът Гераинт Томас на практика си осигури крайната победа в колоездачната Обиколка на Франция за пръв път в кариерата си. 32-годишният Томас завърши трети в предпоследния етап на състезанието - 31 км индивидуално по часовник от Сен Пи-сюр-Нивел до Еспелет. Geraint Thomas set for a historic Tour de France victory ahead of tomorrow's processional stage#TDF2018#bbccycling pic.twitter.com/wgV8JFxdOH — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) July 28, 2018 Световният шампион Том Дюмулен (Холандия) спечели 20-ия етап с време 40:52 минути.

Холандецът изпревари с една секунда Крис Фруум и с 14 секунди Гераинт Томас.

По принцип последния етап, който е с дължина 116 км от предградието Уй до френската столица Париж, е церемониален и няма да доведе до промени в крайното класиране.

Томас е лидер в генералното подреждане с преднина от 1:51 минути пред Дюмулен и на 2:24 минути пред Фруум, който си върна третата позиция, след като след вчерашния етап беше четвърти. He took third place on the stage and even had time to celebrate as he crossed the line. What a moment for Geraint Thomas! Tour de France winner in waiting #TDF2018 pic.twitter.com/9PkasvPjy4 — Team Sky (@TeamSky) July 28, 2018 Утре Гераинт Томас ще стане третият британец, който печели "Тур дьо Франс". Преди него победи в най-престижното колоездачно състезание имат Брадли Уигинс през 2012 година и Крис Фруум през 2013, 2015, 2016 и 2017. Томас, който има две етапни победи в тазгодишното състезание, ще донесе и шеста титла на тима на "Скай" в Тура за последните седем години. Той облече жълтата фланелка след 11-ия етап в Алпите и успя да я запази до края на надпреварата.

Четирикратният победител в "Тур дьо Франс" Крис Фруум, който триумфира в Обиколката на Италия, не успя да стане първият колоездач след италианеца Марко Пантани през 1998 година, който прави дубъл с победи в "Джирото" и "Тур дьо Франс".

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 834 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1