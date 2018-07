Никол последва Гришо и в Монте Карло

Приятелката на Григор Димитров Никол Шерцингер се похвали, че е последвала любимия си в резиденцията му в Монте Карло. Двамата бяха на романтична ваканция допреди няколко дни, след което Димитров се прибра в Монако, за да поднови тренировки преди “Мастърс”-а в Торонто.

Epic run today in Monaco. How stunning is this view?! Xo pic.twitter.com/icypv1u8PW