Снукър Най-злощастният начин да пропуснеш максимум 28 юли 2018 | 17:35 0 0 0 0 0 Снукър сезон 2018/19 започна с първия ранкинг турнир от календара Рига Мастърс, а феновете моментално можеше да станат свидетели на максимален брейк от 147 точки. Уенбо Лян загуби мястото си в топ 16 на световната ранглиста миналия сезон и сега е пределно мобилизиран да си го върне, но пък през изминалата кампания реализира първия и последния максимум в световния професинален тур. Той бе напът да отбележи и четвъртата в кариерата си 147-ца в петия фрейм на двубоя му от втория кръг в Рига Мастърс срещу шампиона от 2016 година Нийл Робъртсън. Just when you thought you'd seen it all... ‍#RigaMasters @Eurosport_UK pic.twitter.com/9vNXnruKQE — World Snooker (@WorldSnooker1) July 28, 2018 Лян бе перфектен в комбинациите червена-черна до 96-ата точка, когато реализира сложна червена в долния ляв джоб, за да остане по най-скъпата топка на масата. Китаецът обаче с болка трябваше да види как кюболът прави контакт с предпоследната червена и я праща в противоположния джоб, лишавайки го от възможността да преследва максимума. В крайна сметка Уенбо направи пълно разчистване от 140 точки, а коментаторът на “Евроспорт” Нийл Фулдс сподели в ефир, че за първи път вижда две червени вкарани с един удар при преследване на максимален брейк. "I just couldn't quite get a good result to get you guys to shut up about it!"



With two titles and a handful of deep finishes last season, @nr147 reflects on a solid campaign and outlines his targets for 18/19 #RigaMasters @kaspersky pic.twitter.com/wB0FU1qp88 — World Snooker (@WorldSnooker1) July 28, 2018 Впоследствие Уенбо загуби с 3:4 от Нийл Робъртсън и отпадна от Рига Мастърс.

