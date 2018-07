Льов започва "обработка" на Йозил

Селекционерът на Бундестима Йоахим Льов не иска разривът между Месут Йозил и Германския футболен съюз да се превръща в и негов личен проблем с футболиста. 29-годишният играч се отказа от участия за държавния тим, но почти сигурно Йоги ще се опита да запази добри взаимоотношения с него. Според Bild Льов планира скоро да проведе телефонен разговор с футболиста на Арсенал, като участие в него ще вземе и директорът на “маншафта” Оливер Бирхоф. Очаква се двамата да изслушат мнението на Йозил, след което сигурно ще направят опит да го успокоят, което пък да е предпоставка да го накарат да размисли и да се завърне в отбора.

Халфът на Арсенал обвини шефа на ГФС Райнхард Гриндел в дискриминационно и расистко отношение. Като цяло обаче германската общественост не е на страната на полузащитника и не е ясно дали опит за връщането му в отбора няма само да влоши ситуацията.

