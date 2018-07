Фетел най-бърз преди квалификацията

Себастиан Фетел с Ферари оглави класирането в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Унгария. Втори остана Валтери Ботас, въпреки че срещна стената след завъртане.

Vettel sends a warning shot and immediately beats Bottas' time



His 1:16.170 is the new track record #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/XiwiLlh7BI — Formula 1 (@F1) 28 юли 2018 г.

Асът на Скудерия доминираше почти през цялото време на съботната сесия. Финландецът беше най-близо до лидера, но заедно с Люис Хамилтън пак имаха проблеми. И двата Мерцедеса претърпяха завъртания на пистата "Хунгароринг" при завои 6 и 7. Ботас дори удари стената с две гуми, но успя да продължи.

Bottas spins in exactly the same place as his teammate



He goes a little futher, and bumps against the barrier #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Y15jnW0l7l — Formula 1 (@F1) 28 юли 2018 г.

Кими Райконен беше трети пред Хамилтън, който беше повече от половин секунда по-бавен от лидера. Двата Ред Була се наредиха пети и шести, като Даниел Рикардо беше по-бърз от Макс Верстапен. Холандецът имаше ситуация с Шарл Леклер, който го засече при първи завой и за малко не се стигна до сблъсък.

Grosjean gives a friendly* wave to fellow countryman Ocon



*He may have been waving at him to move #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/kRIE0qKVKV — Formula 1 (@F1) 28 юли 2018 г.

Карлос Сайнц се нареди седми за Рено, докато съотборникът му Нико Хюлкенберг остана осми. Ромен Грожан с Хаас и Пиер Гасли с Торо Росо се оплакаха, че трафик им е попречил да запишат по-добри времена, но останаха съответно девети и десети.