Арсенал вкара пет на ПСЖ, добро завръщане на Йозил

С доста от основните си футболисти като титуляри Арсенал логично надви Пари Сен Жермен с 5:1 в проверка в Сингапур, която е част от турнира International Champions Cup. Французите разчитаха главно на юноши и резултатът отразява разликата в класите.



От първата минута за “топчиите” започна Месут Йозил, който дори получи капитанската лента, което явно е част от стратегията на Унай Емери да го измъкне от психологическия срив заради скандалите около отказването му от националния тим на Германия. За халфа това бяха първи минути за това лято. Той вкара първия гол в 13-ата минута и напусна терена малко след изтичането на първия час.



Влезлите след почивката Александре Лаказет (67’,71’), Роб Холдинг (88') и Еди Нкетиа (90') реализираха другите попадения на сметката на Арсенал, а Кристофер Нкунку беше изравнил от дузпа в 60-ата минута.

