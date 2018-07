Сари иска да направи Азар капитан, за да го задържи в Лондон

Новият мениджър на Челси Маурицио Сари обмисля възможността да направи крилото Еден Азар капитан на отбора, информира "Сън". Според него това ще е още един начин да се покаже на белгиеца значимоста му за клуба, което да го накара да остане в клуба. Азар носеше лентата и в националния отбор на Белгия на Световното първенство в Русия.

Is Eden Hazard the right man to lead #CFC into a new era? pic.twitter.com/QYYXgOw6V1