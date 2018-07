Дилиън Уайт се оказа по-тежък от Джоузеф Паркър с повече от 7 кг (видео + галерия)

If you haven't already seen it, watch #WhyteParker The Gloves Are Off ahead of tonight's Heavyweight showdown: https://t.co/ty8Hv3JvhK pic.twitter.com/yZeu4T0sDk — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 28 юли 2018 г.

Притежателят на титлата WBC Silver в тежка категория Дилиън Уайт се оказа доста по-тежък от бившия световен шампион във версията WBO Джозеф Паркър.

@@@

Двамата излизат днес вечерта “О2 Арена” в Лондон в главното събитие на голямата боксова вечер.

@@@

Британецът Уайт показа тегло 117,2 кг, а в същото време новозеландецът Паркър закова стрелките на кантара на 109,9 кг.

@@@

Така също на тази гала вечер ще се срещнат двама бивши претенденти за световната титла в тежка категория Дерек Чисора и Карлос Такам.Чисора показа тегло от 113,1 кг, а Такам — 111,6 кг.