Лаказет: Рамзи трябва да остане, той е нещо като легенда за Арсенал

Арсенал не може да си позволи да загуби лидерските качества на Аарън Рамзи, категоричен бе неговият съотборник Александре Лаказет. Рамзи навлиза в последния сезон от настоящия си договор и по-рано през седмицата призна, че бъдещето му е неясно, макар да тегат преговори между неговите представители и клубното ръководство. Новият мениджър Унай Емери бе категоричен в желанието си да задържи уелския халф, което бе категорично подкрепено от Лаказет.

Could Aaron Ramsey be the next man out of Arsenal?



"We'll see what happens, but my agent and the club are talking."



Aaron Ramsey unsure over #AFC future amid extension talks: https://t.co/nGYKqsEfly pic.twitter.com/LvVHYsKpg5