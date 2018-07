Моуриньо иска да се раздели с двама, за да финансира привличането на един

Манчестър Юнайтед иска да се раздели с двама от настоящите си защитници - Маркос Рохо и Матео Дармиан, за да финансира привличането на нов бранител, съобщава пресата на Албиона. Сериозен интерес към аржентинския национал проявяват от Уулвърхамптън, като са предложили около 25 милиона паунда, цена, която удовлетворява “червените дяволи”, информира “Телеграф”. Към момента Рохо обмисля предложението, но не е склонен да напусне “Олд Трафорд” и да се откаже от договора, който подписа през март и който му носи по около 160 хиляди паунда на седмица до 2021 година.

Rojo reluctant to go, given he is on £160,000-a-week (!) but knows he is the odd one out. Only played in 107 out of a possible 223 games for #mufc.