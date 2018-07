Бойни спортове Втори тото шанс за Уайт и Паркър 28 юли 2018 | 11:09 - Обновена 0 0 0 0 1 Дилиън Уайт и Джоузеф Паркър ще получат тази вечер втори тото шанс. На голямата галавечер в „О2 арина“ в Лондон звездите в тежка категория ще се сблъскат с пълна сила. Битката в тежка категория ще определи потенциалния противник на Антъни Джошуа за мач през април 2019-а на митичния стадион „Уембли“ в английската столица. Именно настоящият световен шампион в тежка категория е единственият боксьор, който е побеждавал Уайт и Паркър. Parker is rubbish omg he's bad — Dillian Whyte (@DillianWhyte) 23 септември 2017 г. Акциите на Дилиън Уайт (23 победи, 17 с нокаут и 1 загуба) се вдигнаха много сериозно след последните 15 месеца, в които той се утвърди като сериозен претендент за световната корона. Скандалният лондончанин, който е роден в Ямайка, записа престижни и много убедителни победи над класните Робърт Хелениус и Лукас Браун. Неговите противници не бяха в най-добрата си форма, но въпреки това техните скалпове са част от колекцията на Телотрошача. @@@ Уайт е единственият боксьор, ако не се брои Владимир Кличко, който е успявал да постави Джошуа в тежка ситуация. Двамата се биха през април 2015-а. Настоящият крал в тежка категория беше много близко до загубата, но успя да поеме най-добрите удари на своя сънародник. Малко по-късно Джошуа стовари зловещ ъперкът, след което отказа Уайт. Оттогава 30-годишният здравеняк има седем поредни победи. Той трябваше да се бие с Кубрат Пулев в мач за определяне официалния претендент за пояса на Международната боксова федерация. Кобрата и неговият екип от „Епик Спортс“ спечелиха търга за организиране на срещата, We're 24 hours away from a massive heavyweight bout LIVE on #DAZN. Who has the edge heading in? #WhyteParker pic.twitter.com/w7BkfTEhbW — DAZN_CA (@DAZN_CA) 27 юли 2018 г. но Уайт и промоутърът му Еди Хърн се уплашиха да се бият в София. но Уайт и промоутърът му Еди Хърн се уплашиха да се бият в София. Джоузеф Паркър има опита на световен шампион. Той беше носител на титлата на Световната боксова организация, но я загуби в последния си мач през март срещу Антъни Джошуа. В този двубой англичанинът за пръв път спечели по точки, но това се дължи основно на предпазливата игра от страна на новозеландеца. 26-годишният Паркър (24 победи, 18 с нокаут и 1 загуба) спечели титлата през декември 2016-а след успех в много завързан мач срещу Анди Руис – младши. Той направи две защити преди супер дербито за обединение на поясите срещу Джошуа. В един от тези мачове той нанесе първа загуба на братовчеда на Тайсън Фюри – Хюи. @@@ Стиловете на двамата боксьори са коренно различни. Дилиън Уайт изповядва пресметната агресия. Той рядко ползва комбинации над два удара. За сметка на това се опитва с единични попадения да разклати противника. В последните мачове Уайт показва, че е напреднал страшно много по отношение на защитата, която беше жестоко разкритикувана в епичния мач срещу Дерек Чисора от края на 2016 г. @@@ Паркър е много по-раздвижен и умее да се бие в трите дистанции. Неговото предимство ще бъде в техническо отношение. Скоростта на новозеландеца също е на по-високо ниво. @@@ Според плановете на Еди Хърн, ако Уайт спечели, тогава той ще получи възможност за реванш срещу Джошуа през април, ако Дионтей Уайлдър не подпише договор за обединителен мач за абсолютната световна титла през април. Подобна опция има и пред Паркър. Успехът ще го изкачи отново на челните позиции в ранглистата на Световната боксова организация и той ще има възможност да атакува отново короната. @@@ ГАЛЕРИЯ от кантара на УАЙТ и ПАРКЪР - ТУК!!!

