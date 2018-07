Клоп за Моу: Една от целите в живота ми е да го накарам да се усмихва

Юрген Клоп и Жозе Моуриньо продължават с хапливия тон, независимо че сезонът в Англия все още дори не е стартирал. През изминалите дни мениджърите на големите съперници Ливърпул и Манчестър Юнайтед не пропускат да се провокират. Преди години Клоп заяви, че никога не би дал толкова много пари само за един футболист и визираше Пол Погба. Сега обаче германецът счупи трансферния рекорд за вратар с привличането на Алисон, а през зимата стори същото и със защитника Вирджил ван Дайк, заради което призна, че е променил мнението си. Моуриньо веднага използва случая, за да каже, че е забавно да гледа как Клоп се е променил. Португалецът дори изказа мнение, че сега мърсисайдци трябва задължително спечелят титлата с тези инвестиции, което беше прието като психологически натиск.

“Да, Моуриньо със сигурност се опитва малко да ни изнерви, но това е нормално”, заяви мениджърът на Ливърпул пред Sky Sports.

“Чух обаче също така, че за него съм бил забавен, а една от най-големите цели в живота ми е да го накарам да се усмихва. Не се случва толкова често, но когато все пак става заради Ливърпул - отлична работа!”, продължи Клоп.

“В миналото бях казвал някакви неща. Не помня какви точно, но помня добре какво бях споделил за трансфера на Погба. Никога не бих говорил за Манчестър Юнайтед, освен ако някой не ме помоли да го направя. Също така съм учтив, че да отговоря, ако ме попитат нещо по тази тема. Това не винаги е най-умното нещо, но и нямам никакъв проблем с казаното от Жозе. Живеем в свободен свят и всеки може да говори каквото си иска.

