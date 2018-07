Колоездене Победителят на Тур дьо Франс изглежда ясен 27 юли 2018 | 19:29 0 0 0 0 2 Британецът Гераинт Томас направи огромна крачка към спелването на Обиколката на Франция за пръв път в кариерата си, след като успя да завърши на второ място днешния "кралски" пиринейски етап в 105-ото издание на Тур-а.

Така след изминаването на 19 от общо 21 етапа състезателят на "Скай" има практически непреодолим аванс от 2 минути и 5 секудни пред втория Том Дюмулен (Холандия) и третия Примож Роглич (Словения), който изостава на 2 минути и 24 секунди.

Именно обаче Роглич се превърна в звездата на днешния много тежък 200,5-километров етап от Лурдес до Ларунс, след като с много силна атака на финалното спускане след Кол д'Обиск успя да си осигури първа етапна победа. Словенецът финишира за 5 часа, 28 минути и 17 секунди и остави на 19 секунди зад себе си всички от челото на генералното класиране. Втори завърши Томас, трети французинът Ромен Барде, а челната осмица бе допълнена от Дан Мартин (Ирландия), Рафал Майка (Полша), Том Дюмулен и Микел Ланда (Испания) и Крис Фрум (Великобритания).

С победата си Роглич излезе на трето място в генералното класиране, задминавайки четирикратния победител в Тура Фрум, чиято мечта да стане първият колоездач, спечелил и трите най-големи обиколки (на Италия, Франция и Испания) в рамките на една календарна година, се изпари. Фрум вече е четвърти в общото подреждане на 2:37 минути зад съотборника си Томас. Relive the final kilometer of Stage 19 and @rogla's superb win!

Revivez le dernier km de la 19e étape et la superbe victoire de Primoz Roglic ! #TDF2018 pic.twitter.com/tQ2669cFBq — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

Изненадащо днешният 19-и етап предложи много малко атаки на лидерите в класирането, макар профилът на трасето да бе отличен за такива с общо шест височини, две от които от висша категория - Турмале и Д'Обиск.

Точно на първата от тях - Турмале, французинът Жулиен Алафилип, който по-рано в етапа си осигури и крайната победата в класирането за "крал на планините", постави рекорд, ставайки първия колоездач в историята на Тура, който преминава пръв през четири различни височини от висша категория. Last mountain stage well managed by @GeraintThomas86. On his way to win his 1st @letour!

Une dernière étape de montagne bien gérée par @GeraintThomas86. Il est en passe de remporter son premier Tour !#TDF2018 pic.twitter.com/0R10RbSPhZ — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

Другият ясен победител в Тура - словакът Петър Саган, който спечели надпреварата при най-добрите спринтьори, изпитваше невероятни трудности от самото начало на етапа и завърши на повече от 33 минути от Роглич.

В събота предстои предпоследният етап от Обиколката на Франция, в който е предвиден индивидуален часовник - 31 километра от Сен Пи-сюр-Нивел до Еспелет.

