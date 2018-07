Французин е Краля на планините в Тур дьо Франс

Французинът Жулиен Алафилип от тима на "Куик Степ" е новият "крал на планините" в 105-ото издание на Тур дьо Франс. Алафилип вече и теоретично не може да загуби фланелката на червени точки за "най-добър катерач" и единствено му остава да завърши днешния 19-и етап, както и следващите два, с които завършва Обиколката на Франция.

- 121 km@alafpolak first on top of Col d'Aspin! Noone can match his tally in the KOM classification from now on!

Alaphilippe passe en tête au sommet et ne peut mathématiquement plus être rejoint au classement des grimpeurs ! #TDF2018 pic.twitter.com/lolz5jtUSc