Тайсън Фюри: Джошуа няма топки, ще се бия с Уайлдър в САЩ

Ексцентричният Тайсън Фюри продължи да се заяжда със световния шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа. Двамата непобедени британци вероятно ще се срещнат на ринга до края на 2019 г., но още отсега започнаха да се нападат.

Tyson Fury reacts to the Anthony Joshua and Joseph Parker fight... pic.twitter.com/tlyieLuoWW