Обявиха “Отбора на света” за Купа “Лейвър”

Вече са ясни участниците в т.нар. “Отбор на света” за предстоящия демонстративен тенис турнир за Купа “Лейвър”, който ще се проведе в Чикаго между 21 и 23 септември. Както и миналата година, така и тази, надпреварата е организирана от Роджър Федерер и е под патронажа на легендата Род Лейвър.

It's Diego and the giants Can't wait for the team photo#schwartzman #isner #anderson #delpo #kyrgios #LaverCup pic.twitter.com/EPVqnGPUJu