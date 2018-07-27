Вальо Илиев определи групата за дебюта във Втора лига

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Съпругата на Шуми е купила вила от Флорентино Перес
Съпругата на състезателя от Формула 1 Михаел Шумахер – Корина Шумахер е купила луксозна вила в испанския остров Майорка, написа британският в. Сън. Имението Villa Yasmin бе продадено от собственика на футболния ...Виж още
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БГ Футбол
Наставникът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев определи група от 18 футуболисти за дебюта на тима във Втора лига. Днес от 18:30 часа “червените” гостуват на Ботев (Гълъбово) в среща от първия кръг на втория ни ешелон.
Вратари:
Емил МИХАЙЛОВ
Диян ВЪЛКОВ
Защитници:
Евгени ЗЮМБУЛЕВ
Апостол ПОПОВ
Петър ГЕНЧЕВ
Богомил ДЯКОВ
Костадин СЛАЕВ
Полузащитници и нападатели:
Николай ХРИСТОВ
Диян ДИМОВ
Томислав ПАВЛОВ
Веселин ВАСЕВ
Николай ЦВЕТКОВ
Николай МИНКОВ
Виктор ВАСИЛЕВ
Андон ГУЩЕРОВ
Калоян СТЕФАНОВ
Венцислав ГЮЗЕЛЕВ
Светослав ДИКОВ
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(Гост) 13
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kiro shte razdava li krenvershi haha Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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След емблемата, ще сгънете цирка. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
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Споко 45 ташака с 3 мъда; Ще ви пратя с каруците към Разград. С кочияш Дудука. Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Случайния превоз ще е с табела РАЗГРАД. За реплика45+3! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
САМО ЦСКА 1948 ПОБЕДА АРМЕИЦИ Рейтинг: 1 1
(Гост) 8
отговор
САМО ЦСКА 1848 ПОБДА АРМЕИЦИ Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Петко Петков защо го няма в групата Рейтинг: 2 0
(Гост) 6
отговор
ЦСКА завинаги напред към 1лига Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
Едно е ясно – ЦСКА ще се върне рано или късно в своя дом – "Армията". Другите ги чака автобус "Случаен превоз" към Ловеч. Рейтинг: 2 0
(Гост) 2
отговор
А тези какви са бе убитак Рейтинг: 1 3
(Гост) 1
отговор
Напред Червените!!!! Никога ГМО !!!! Рейтинг: 4 7