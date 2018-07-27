ЦСКА 1948 CSKA 1948

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Ботев (Гълъбово) - ЦСКА 1948

следващ:
27.07.2018

създаване: 2016г.
стадион: "Драгалевци"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Валентин Илиев
web: ЦСКА 1948

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БГ Футбол

Вальо Илиев определи групата за дебюта във Втора лига

27 юли 2018 | 11:31
Вальо Илиев определи групата за дебюта във Втора лига
Наставникът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев определи група от 18 футуболисти за дебюта на тима във Втора лига. Днес от 18:30 часа “червените” гостуват на Ботев (Гълъбово) в среща от първия кръг на втория ни ешелон.

Вратари:
Емил МИХАЙЛОВ
Диян ВЪЛКОВ

Защитници:
Евгени ЗЮМБУЛЕВ
Апостол ПОПОВ
Петър ГЕНЧЕВ
Богомил ДЯКОВ
Костадин СЛАЕВ

Полузащитници и нападатели:
Николай ХРИСТОВ
Диян ДИМОВ
Томислав ПАВЛОВ
Веселин ВАСЕВ
Николай ЦВЕТКОВ
Николай МИНКОВ
Виктор ВАСИЛЕВ
Андон ГУЩЕРОВ
Калоян СТЕФАНОВ
Венцислав ГЮЗЕЛЕВ
Светослав ДИКОВ
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1066

Добави коментар ›› Коментари (13)

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alex
(Гост) 13
отговор
27 юли 2018 | 14:02

kiro shte razdava li krenvershi haha Рейтинг: 0 0

ГГ
(Гост) 12
отговор
27 юли 2018 | 13:54

След емблемата, ще сгънете цирка. Рейтинг: 0 0

ГГ
(Гост) 11
отговор
27 юли 2018 | 13:54

Споко 45 ташака с 3 мъда; Ще ви пратя с каруците към Разград. С кочияш Дудука. Рейтинг: 0 0

ГГ
(Гост) 10
отговор
27 юли 2018 | 13:53

Случайния превоз ще е с табела РАЗГРАД. За реплика45+3! Рейтинг: 0 0

Loki
(Гост) 9
отговор
27 юли 2018 | 13:16

САМО ЦСКА 1948 ПОБЕДА АРМЕИЦИ Рейтинг: 1 1

Loki
(Гост) 8
отговор
27 юли 2018 | 13:15

САМО ЦСКА 1848 ПОБДА АРМЕИЦИ Рейтинг: 0 0

Лаик
(Гост) 7
отговор
27 юли 2018 | 13:02

Петко Петков защо го няма в групата Рейтинг: 2 0

фен
(Гост) 6
отговор
27 юли 2018 | 12:59

ЦСКА завинаги напред към 1лига Рейтинг: 1 0

1948
(Гост) 5
отговор
27 юли 2018 | 12:55

Едно е ясно – ЦСКА ще се върне рано или късно в своя дом – "Армията". Другите ги чака автобус "Случаен превоз" към Ловеч. Рейтинг: 2 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
До истината
(Гост) 2
отговор
27 юли 2018 | 11:50

А тези какви са бе убитак Рейтинг: 1 3

истината
(Гост) 1
отговор
27 юли 2018 | 11:39

Напред Червените!!!! Никога ГМО !!!! Рейтинг: 4 7 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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