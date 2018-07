Ирак "ухажва" Свен Йоран Ериксон

Шведският специалист Свен Йоран Ериксон води преговори за селекционер на националния отбор на Ирак по футбол. 70-годишният специалист е провел разговори с представители на местната футболна асоциация в Истанбул по-рано през седмицата и е постигнал принципна договорка за условията да поеме състава, макар че е поискал още малко време, за да вземе окончателното си решение.

