Леонардо призна: Бонучи иска да се върне в Юве, Гатузо остава начело на Милан

На специална пресконференция днес Леонардо беше представен пред медиите като новият спортно-технически директор на Милан . На нея той говори по най-различни теми.Моята роля е свързана със спортно-техническата част. Бях поласкан да получа тази оферта и съм щастлив, че ще изпълнявам тази роля. Имам опит с трансферите и така ще помогна на клуба. Това е нов старт за мен и отбора. Нужно ни е време и търпение. Радвам се да се върна след 9 години, фантастично е. Когато получих офертата, не мислех дълго дали да я приема. Това може да е много важен момент за мен в кариерата и живота ми.Разбирам негодуванието на феновете заради миналото ми с Интер . Имах много позитивен период с Милан. Изпитвам добри чувства към клуба и затова съм тук днес. Разбирам, че ще има лоши реакции към мен и уважавам тези мнения. Моята цел не е да задоволя феновете, а клубът да постига резултати, съответстващи с неговата история.Не можем да забравим, че за последните години Милан смени собствеността си на два пъти и това се отрази навсякъде в клуба, включително и върху състава. Разбира се, тимът се нуждае от подсилване. Не остава много време, така че ни предстои много работа. Няма да е лесно заради всички ограничения, но ще дадем всичко от себе си. Все още се свързани с Финансовия феърплей и затова няма да е луд този трансферен прозорец, а мъдър, интелигентен и умерен. Игуаин и Мората? Не мисля, че ще можем да направим голяма инвестиция още в първия ни трансферен пазар. Големите заплати ще ни се отразят, така че ще ни е трудно да привлечем големи имена. Търсим подсилване в халфовата линия, крило и нападател. Най-важното е да се съобразим с УЕФА и Финансовия феърплей.Бонучи ясно изяви желанието си, че иска да се върне в Ювентус . В момента разговаряме с Ювентус и предстои да видим дали има възможност за трансфер. Не е задължително да го продадем. За нас той е много важен играч. Мисля, че е нормално даден футболист да пита за положението, в което се намира, проекта, целите и баланса на пазара. Ще преценим какво ще правим с Бонучи.Все още няма оферти за Донарума и Рейна. Това са двама много добри вратари, което е добре за нас. Единият е страхотен млад талант, а другият разполага с голям опит. Смятам, че това е един приятен проблем за Гатузо.Има няколко възможности пред Калинич, не само Атлетико Мадрид , но все още няма споразумение. Локатели е много важен за нас, защото е продукт на школата ни. Мисля, че той все още расте и се развива като футболист. Скоро ще седнем и ще решим коя е най-добрата опция за него.Споделям визията на собствениците, която е за доверие към Гатузо. Чух слуховете за Антонио Конте . Нормално е медиите да го свързват с нашия треньорски пост, но можем да обявим, че не сме говорили с Конте. Рино Гатузо остава, той има цялата ни подкрепа.Ювентус в момента са в чудесен период от тяхната история. Следващата им цел е Шампионската Лига. В момента те са хегемон в Италия, но много други отбори се подобриха през последните години - Наполи , Интер, Рома Лацио . Първенството е много оспорвано и няма да е лесно. Ние трябва постоянно да вдигаме летвата.

