Неймар завърши шести на престижен турнир по покер

Най-скъпият футболист в света - Неймар завърши на шесто място на престижен покер турнир в родината си.

26-годишният играч се включи в Бразилските покер серии (BSOP), което е най-голямата покер обиколка в Бразилия.

