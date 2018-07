Моторни спортове Toyota ще са победители във Финландия, смята Ожие 26 юли 2018 | 17:40 - Обновена 0 0 0 0 0



Ожие ще стартира втората половина от сезона с изоставане от 27 точки спрямо Нювил, но ще продължи да се бори за шеста поредна световна титла. Шампионът сподели, че би бил много щастлив от победата, но най-важното за него е само да спечели повече точки от Нювил.



Toyota доминира във Финландия миналата година, а Есапека Лапи триумфира с победа. Тяхната скорост бе недостижима и ето защо Ожие вижда тях като номер 1 сега.



"Всички знаем, че Toyota тества автомобилите си изключително много във Финландия и те са много силни на тези настилки. Смятам, че те са фаворити тази година", сподели Ожие. #RallyFinland, here we come!

(Full video on my Facebook page)#WRC #TGR_WRC #SISU #FightOn pic.twitter.com/PHcTfTkmnn — Miikka Anttila (@MiikkaAnttila) July 20, 2018 Французинът Себастиен Ожие очаква Toyota да е най-добрият отбор на тазседмичното рали Финландия – осми кръг от сезон 2018 във WRC. В същото време той заяви, че приоритет за него ще бъде битката с белгиеца Тиери Нювил от тима на Hyundai за първото място в класирането.Ожие ще стартира втората половина от сезона с изоставане от 27 точки спрямо Нювил, но ще продължи да се бори за шеста поредна световна титла. Шампионът сподели, че би бил много щастлив от победата, но най-важното за него е само да спечели повече точки от Нювил.Toyota доминира във Финландия миналата година, а Есапека Лапи триумфира с победа. Тяхната скорост бе недостижима и ето защо Ожие вижда тях като номер 1 сега."Всички знаем, че Toyota тества автомобилите си изключително много във Финландия и те са много силни на тези настилки. Смятам, че те са фаворити тази година", сподели Ожие.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 516

1