Макгрегър се призна за виновен, ще полага общественополезен труд

Суперзвездата на ММА Конър Макгрегър се е признал за виновен по обвиненията за хулигански прояви и нападение на свои колеги в Ню Йорк през април. Тогава той атакува автобус, в който бе един от потенциалните му следващи съперници Хабиб Нурмагомедов, като хвърли складова количка и счупи прозорците на рейса, при което пострадаха трима ММА бойци.

JUST IN: Mixed martial arts star Conor McGregor pleads guilty to charges related to April brawl pic.twitter.com/WafpdcK2vJ