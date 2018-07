Бойни спортове Тони Белю: Вярвам, че мога да нокаутирам Усик 26 юли 2018 | 16:35 - Обновена 0 0 0 0 4 Британският боксьор Тони Белю (30-2-1) е готов да се бие с Олександър Усик в полутежка категория, но ако в битката бъдат заложени 4-ите шампионски пояси, които притежава украинецът.

“Това трябва да бъде битка за четирите колани, иначе няма смисъл. Знам, че Усик иска да се адаптира към мен и е готов да се бие в тежка категория. Той иска това, защото се затруднява да се вмести в полутежка категория. Не бих казал, че за да се вместя в категория до 90,7 кг ще бъде неразрешим проблем за мен, аз просто трябва да разполагам с малко повече време. Мога да се справя, без проблем”, заяви Тони Белю.



“Вероятно ще е малко болезнено, но разбира се, имам възможността да завоювам всичките 4 колана. Наистина вярвам, че мога да нокаутирам Усик. Впечатлен съм от него, имам предвид, че Мурат Гасиев изглеждаше беззъб, когато стигна до 4-ия рунд. Той изглеждаше в пълна безизходица, но аз правилно прогнозирах как ще се развие този турнир и кой ще победи в него“, добавия Белю.

