Оперират Нибали следващата седмица

Италианският колоездач Винченцо Нибали ще бъде опериран през следващата седмица, след като десетия си прешлен по време на "Тур дьо Франс". Състезателят на "Бахрейн Мерида" падна няколко километра преди края на изкачването на Алп Д'Юез, но успя да се качи на колелото и да завърши етапа с много силно време, въпреки тежката травма. Счупването обаче не позволи на Нибали да завърши обиколката и той трябваше да се откаже, макар да бе четвърти в генералното класиране.

