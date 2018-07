Снукър Кой ще се присъедини към тях? 26 юли 2018 | 16:14 0 0 0 0 0 Първият ранкинг турнир по снукър за сезон 2018/19 Рига Мастърс започва в петък, като феновете на джентълменския спорт са зажаднели за екшън край зеленото сукно. Рони О’Съливан, Джон Хигинс, Марк Селби, Дин Дзюнхуей и Джъд Тръмп пропускат събитието в Латвия, но на линия са останалите големи майстори на щеката. The 2018 Kaspersky #RigaMasters is fast approaching, so now is the time to brush up on your #Snooker knowledge ready for the opening of the this year's snooker season in #Latvia pic.twitter.com/mJWTRqGzJT — Kaspersky Lab (@kaspersky) July 25, 2018 Райън Дей ще защитава титлата си от миналата година, като ако традицията се спази, то можем да очакваме нов носител на трофея. В първото издание на Рига Мастърс през 2014-а триумфира Марк Селби, който извърши паметен обрат от 0:3 до 4:3 срещу Марк Алън. Веселяка от Лестър направи серии от 65, 100 и 62 за 3:3, а после Пистолета първи получи шанс в решителния фрейм, но спря на 33. Селби отговори подобаващо с чудесно разчистване на стойност 63 за крайното 4:3. През 2015-а пък Бари Хоукинс елиминира последователно Антъни Макгил, Майкъл Уайт и Греъм Дот, за да се пребори с 4:1 с Том Форд на финала чрез топ серии от 65, 57 и 62. As a sport Snooker has a rich heritage and a global footprint and is a perfect fit with our values of intelligence and strategic thinking. That's why we are delighted to sponsor the Riga Masters tournament, held annually in Latvia. 1 week to go until the action unfolds in Riga! pic.twitter.com/OgRhjP4ZRh — Kaspersky Lab (@kaspersky) July 20, 2018 Нийл Робъртсън спечели първото издание на Рига Мастърс като част от ранкинг системата през 2016-а. Той бе отстранил Джъд Тръмп на 1/4-финалите, преди да обърне Майкъл Холт от 1:2 до 5:2 в битката за отличието с най-голям брейк от 79. Миналата година Райън Дей напълно заслужи първия си ранкинг трофей, след като последователно победи Бари Хоукинс, Джо Пери, Кайрън Уилсън и Марк Уилямс, а на финала се справи със Стивън Магуайър - 5:2.

