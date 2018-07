Италия с дебютант за Мондиал 2018

Разширен състав на Италия за Световното първенство:

Match, USA! They defeat Italy 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) to finish #VNL pool play in 3rd place! Next stop for them is the Finals in Lille!



Final match stats: https://t.co/ql7g31r6kW #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/aLbFqeyJ2E