Азаренка и Мъри получиха "уайлд кард" за Синсинати

Бившите шампиони в Синсинати Анди Мъри и Виктория Азаренка получиха “уайлд кард” за тенис турнира от сериите “Мастърс” в американския град, който започва на 12 август. Очакваше се Мъри да бъде поканен от организаторите, след като се срина до 838-мо място в световната ранглиста, а пък Азаренка е 108-ма.

Welcome back to Cincinnati, champs!



