Рига Мастърс открива снукър сезон 2018/19

За трети пореден път Рига Мастърс е не само част от снукър ранкинг системата, но и откриващото събитие в календара за сезона. Рони О’Съливан, Джон Хигинс, Джъд Тръмп и Марк Селби няма да участват, но пък феновете ще могат да очакват изявите на световния шампион Марк Уилямс, Шон Мърфи, Марк Алън, Нийл Робъртсън, Бари Хоукинс, Кайрън Уилсън, Люка Бресел, миналогодишния победител Райън Дей и финалиста Стивън Магуайър.

Още първият мач на шампиона Дей е изключително любопитен, защото жребият го изправи срещу Алистър Картър. Уелсецът е свикнал на сериозни противници в Рига, защото и миналата година пътят му до трофея бе доста труден - победи над Хоукинс, Робърт Милкинс, Уилсън, Джо Пери, Марк Уилямс и Магуайър.

The 2018 Kaspersky #RigaMasters is fast approaching, so now is the time to brush up on your #Snooker knowledge ready for the opening of the this year's snooker season in #Latvia pic.twitter.com/mJWTRqGzJT