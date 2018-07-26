ЦСКА 1948 CSKA 1948

-

последен:
 

Ботев (Гълъбово) - ЦСКА 1948

следващ:
27.07.2018

създаване: 2016г.
стадион: "Драгалевци"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Валентин Илиев
web: ЦСКА 1948

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Треньор Президент

›› Анкета

Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Опитаха се да отвлекат дядото на съпругата на Джокович

Неизвестни лица се опитаха да отвлекат дядото на Йелена Джокович – Милослав Радисавлевич, предаде сръбското радио Б92. Мъжът бе намерен вързан със свински опашки в царевичак в района на централния град ...

Виж още
Втора лига

Обявиха съдийските наряди за 1-ия кръг на Втора лига

26 юли 2018 | 13:04 - Обновена
Обявиха съдийските наряди за 1-ия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за срещите от 1-ия кръг на Втора лига, който започва в петък, 27 юли. На Димитър Буров е поверена откриващата среща между Ботев (Гълъбово) и ЦСКА 1948, а Радослав Гидженов ще свири първата среща на Арда от втория ешелон срещу тима на Карина (Ерден).
27 юли, петък, 18:30 часа:
ФК Ботев Гълъбово - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Андрей Венков Николов
АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Йордан Веселинов Гулев

28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Кариана - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Николай Неделчев Чакъров
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Николай Валентинов Малджански
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Поморие
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Светослав Колев Енчев
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Нанев

28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Локомотив 1929 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ти: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Литекс - ФК Царско село 2015
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мурад Шабан Вели
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Иван Георгиев Пенчев
СН: Николай Тодоров Петров

28 юли, събота, 19:30 часа:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Монтана 1921
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС1: Стефан Делчев Делчев
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Тихомир Георгиев Боболов

29 юли, събота, 18:30 часа:
ОФК Несебър - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Станислав Руменов Груев
4-ти: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Георги Спасов Славов

30 юли, понеделник, 18:00 часа:
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Добруджа 1919
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Веселин Мишев Добриянов
АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Георгиев Ангелов
Втора лига
1 кръг, петък 27 юли
Ботев (Гълъбово)
18:30
ЦСКА 1948
Втора лига М П Р З Г точки
1 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
0
0
0
0
0:0 (0)
0
2 Локомотив (София) Локомотив (София)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Монтана Монтана
0
0
0
0
0:0 (0)
0
5 Несебър Несебър
0
0
0
0
0:0 (0)
0
6 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
7 Добруджа Добруджа
0
0
0
0
0:0 (0)
0
8 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
9 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
10 Струмска слава (Радомир) Струмска слава (Радомир)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
11 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
12 Лудогорец 2 Лудогорец 2
0
0
0
0
0:0 (0)
0
13 ОФК Поморие ОФК Поморие
0
0
0
0
0:0 (0)
0
14 ФК Царско село ФК Царско село
0
0
0
0
0:0 (0)
0
15 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
16 Литекс Литекс
0
0
0
0
0:0 (0)
0
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 520

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Кариана взе централен защитник от Ботев (Враца)
                
                
                  Кариана взе централен защитник от Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Безплатен транспорт за феновете на Монтана до Горна Оряховица
                
                
                  Безплатен транспорт за феновете на Монтана до Горна Оряховица

                 
                
              

              

                
                  
                  Поморие започва сезона с гостуване
                
                
                  Поморие започва сезона с гостуване

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 поздрави Локомотив (Пловдив)
                
                
                  ЦСКА 1948 поздрави Локомотив (Пловдив)

                 
                
              

              

                
                  
                  Никола Спасов: Царско село е основен претендент за Първа лига
                
                
                  Никола Спасов: Царско село е основен претендент за Първа лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Черноморец (Балчик) привлече Михаил Венков
                
                
                  Черноморец (Балчик) привлече Михаил Венков

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море преотстъпи защитник в Царско село
                
                
                  Черно море преотстъпи защитник в Царско село

                 
                
              

              

                
                  
                  Царско село намери заместник на Светльо Диков
                
                
                  Царско село намери заместник на Светльо Диков

                 
                
              

              

                
                  
                  Кариана се подсили с бранител
                
                
                  Кариана се подсили с бранител

                 
                
              

              

                
                  
                  Вальо Илиев: Благодаря на Кирил Котев, приносът му е значителен
                
                
                  Вальо Илиев: Благодаря на Кирил Котев, приносът му е значителен

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Кариана взе централен защитник от Ботев (Враца)
                
                
                  Кариана взе централен защитник от Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Безплатен транспорт за феновете на Монтана до Горна Оряховица
                
                
                  Безплатен транспорт за феновете на Монтана до Горна Оряховица

                 
                
              

              

                
                  
                  Специални поставки за топката Telstar в мачовете от Първа лига
                
                
                  Специални поставки за топката Telstar в мачовете от Първа лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Стилиян Петров и Стоичков в благотворителен мач
                
                
                  Стилиян Петров и Стоичков в благотворителен мач

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски пусна билетите за домакинството на Черно море
                
                
                  Левски пусна билетите за домакинството на Черно море

                 
                
              

              

                
                  
                  Северозападната Трета лига стартира с дербито Партизан – Севлиево
                
                
                  Северозападната Трета лига стартира с дербито Партизан – Севлиево

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Кабаков ще свири Левски - Черно море
                
                
                  Георги Кабаков ще свири Левски - Черно море

                 
                
              

              

                
                  
                  Огромен интерес към Хайдук - Славия
                
                
                  Огромен интерес към Хайдук - Славия

                 
                
              

              

                
                  
                  Поморие започва сезона с гостуване
                
                
                  Поморие започва сезона с гостуване

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков: Очакваме да зарадваме нашите привърженици с първа победа
                
                
                  Балъков: Очакваме да зарадваме нашите привърженици с първа победа

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Опашка от амбицирани клубове и трима явни ...
27 май 2018

В българския шампионат не се случва често няколко отбора да дадат  сериозна заявка и обявят категоричните си цели за промоция в Първа лига.  Още не е стартирал новия сезон и има опашка от амбицирани клубове през  ...









							
							
						

						
						






Венци Христов: Ще има голяма конкуренция във ...
06 юли 2018

Новият нападател на Арда Венцислав Христов даде интервю за “Тема Спорт” броени дни, след като подписа с амбициозния втородивизионен тим.  Договорът на Христов е за 2+1 години и от понеделник опитният ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки