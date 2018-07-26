Обявиха съдийските наряди за 1-ия кръг на Втора лига

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Опитаха се да отвлекат дядото на съпругата на Джокович
Неизвестни лица се опитаха да отвлекат дядото на Йелена Джокович – Милослав Радисавлевич, предаде сръбското радио Б92. Мъжът бе намерен вързан със свински опашки в царевичак в района на централния град ...Виж още
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Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за срещите от 1-ия кръг на Втора лига, който започва в петък, 27 юли. На Димитър Буров е поверена откриващата среща между Ботев (Гълъбово) и ЦСКА 1948, а Радослав Гидженов ще свири първата среща на Арда от втория ешелон срещу тима на Карина (Ерден).
27 юли, петък, 18:30 часа:
ФК Ботев Гълъбово - ФК ЦСКА 1948ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Андрей Венков Николов
АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Йордан Веселинов Гулев
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Кариана - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Николай Неделчев Чакъров
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Николай Валентинов Малджански
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Поморие
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Светослав Колев Енчев
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Нанев
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Локомотив 1929 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ти: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
28 юли, събота, 18:30 часа:ФК Литекс - ФК Царско село 2015
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мурад Шабан Вели
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Иван Георгиев Пенчев
СН: Николай Тодоров Петров
28 юли, събота, 19:30 часа:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Монтана 1921
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС1: Стефан Делчев Делчев
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
29 юли, събота, 18:30 часа:
ОФК Несебър - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Станислав Руменов Груев
4-ти: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Георги Спасов Славов
30 юли, понеделник, 18:00 часа:
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Добруджа 1919
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Веселин Мишев Добриянов
АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Георгиев Ангелов
Втора лига
1 кръг, петък 27 юли
Ботев (Гълъбово)
18:30
ЦСКА 1948
8 халф
10 вратар
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