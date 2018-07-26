Георги Кабаков ще свири Левски - Черно море

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Гришо нашляпа Никол (видео)
Преди няколко дни се появиха много снимки от ваканцията на най-добрия български тенисист Григор Димитров и половинката му Николо Шерцингер в Сен Тропе. +21 +21 Двамата показаха, че са много влюбени и не ...Виж още
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Левски
Станаха ясни съдийските наряди за 2-ия кръг на Първа професионална лига. Един от най-интересните двубои между Берое и шампиона Лудогорец е поверен на Ивайло Стоянов, докато Георги Кабаков ще свири сблъсъка между Левски и Черно море.
27 юли, петък, 18:30 часа:ФК Етър - ФК Верея
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ти: Георги Димитров Давидов
СН: Кольо Димитров Данев
27 юли, петък, 20:45 часа:
ОФК Дунав 2010 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Мартин Иванов Димитров
АС2: Даниел Милков Ников
4-ти: Петър Кирилов Костадинов
СН: Радан Василев Мирянов
28 юли, събота, 18:30 часа:
ПФК Септември - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Александър Ангелов Атанасов
АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ти: Георги Юлиянов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
28 юли, събота, 20:45 часа:
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ти: Волен Валентинов Чинков
СН: Ичко Лозев Лозев
29 юли, неделя, 18:30 часа:
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
29 юли, неделя, 20:45 часа:
ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Кирил Манолов Лозанов
30 юли, понеделник, 20:30 часа:
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Георги Кънчев Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
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(Гост) 10
отговор
И ТАЗИ ГОДИНА БОРЧЕТО РЕДИ СЪДИЙСКИТЕ НАРЯДИ ! КАБАКОВ ДА РЕЖЕ ЛЕВСКИ СФ , А СТАВРОВ ДА ПОМАГА НА ОРАНЖЕВИТЕ СВИНИ . НИЩО НОВО . Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
Аха, значи да не очакваме изненади от мача. Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
БФС ще спасяват Левски по втория начин Кабаков е вярното БФС куче нещо трябва ли да се направи по мръсния начин той е човека жалко за морето : Рейтинг: 0 1
(Гост) 7
отговор
Същият който свири плейофа Левски - Черно море и подпираше яко домакина, пак ще свири същия мач пълен смях, после съдиите не били поръчкови Рейтинг: 2 4
(Гост)
Не знам кого е подпирал, но кабаков обикновено свири в ущърб на Левски, така, че нека бъдем по-обективни! Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
Престанете веднага! Левски все още не е отпадал от отбор играещ в 3-та дивизия. Рейтинг: 0 1
(Гост) 5
отговор
хилядарка за еденица Рейтинг: 0 1
(Гост) 4
отговор
Супер! Щом Кабаков ще е съдия значи Уефски ще паднат! 4-1 за Черно Море! Рейтинг: 3 2
(Гост) 3
отговор
Драгомир Драганов и Димитър Цолов Буров са моите придворни съдии... Рейтинг: 1 0
(Гост) 2
отговор
Значи мача започва от 0:1 Рейтинг: 3 3
(Гост)
ХАХАХ май ще познаеш Рейтинг: 0 3
(Гост)
какво е 0:1 ве скрийте се, как ви подпираше в плейофа за Европа, поръчка отвсякъде Рейтинг: 2 1
(Гост) 1
отговор
Тоя Кабаков защо все още получава наряди? Рейтинг: 5 1
(Гост)
Е как ?? ми той на БФС е безплатен ,заплатата му я дава Г.Г Рейтинг: 3 2
(Гост)
този ви подпираше ксто ненормален в плейпфа за Европа да не стане гаф и сеа пак ще ви свири срещу нас, скрийте се Рейтинг: 1 1